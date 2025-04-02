نتانياهو: الجيش الإسرائيلي يقوم بتجزئة قطاع غزة لاستعادة الاسرى

أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو أن الجيش الإسرائيلي يقوم بتجزئة قطاع غزة والسيطرة على مساحات فيه من أجل استعادة الاسرى لدى حركة حماس. واوضح إن الجيش "يقوم بتجزئة القطاع وزيادة الضغط تدريجا لكي تعيد حركة حماس الاسرى"، مضيفا في بيان أن الدولة العبرية "تسيطر على أراضٍ، وتضرب المسلحين وتدمّر البنى التحتية".

وذكر نتانياهو في بيان مصوّر، إن عملية الجيش الإسرائيلي في رفح، تهدف إلى السيطرة على "محور موراغ"؛ الذي يفصل خانيونس عن رفح؛ وهو الطريق الذي يمرّ في المكان الذي كانت تقع فيه مستوطنة موراغ في السابق، ومن هنا جاء اسمه.

واردف "ستكون هذه فيلادلفي الثانية، محور فيلادلفيا الإضافي؛ لأننا الآن نقطع أوصال القطاع، ونزيد الضغط خطوة بخطوة، حتى يسلّموننا الاسرى، كلما لا يعطوننا أكثر، كلّما زاد الضغط عليهم، حتى يعطوا أكثر".

وما يُسمّى بمحور "موراغ" هو يقطع في الواقع أوصال جنوبيّ قطاع غزة، بين خانيونس ورفح. ويطلق نتانياهو على هذه المنطقة اسم "فيلادلفي ب"، مقارنة بمحور "فيلادلفي" الذي يمتدّ إلى الغرب منها.