سلطات فنزويلا أكّدت إلغاء الحكومة الأميركية لتراخيص تسمح لشركات نفط وغاز بالعمل على أراضيها

أعلنت نائبة الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريغيز، أنّ الحكومة الأميركية ألغت تراخيص كانت قد منحتها سابقا لشركات نفط وغاز للعمل على الأراضي الفنزويلية، رغم العقوبات التي تفرضها.

وقالت رودريغيز في بيان: "كنا مستعدين لهذا الوضع ونحن على استعداد لمواصلة الوفاء بالعقود مع هذه الشركات".

وفي حين لم تُحدد فنزويلا الشركات التي أُلغيت تراخيصها، توقع خبراء أن تتأثر شركتا النفط الأوروبيتان العملاقتان، ريبسول الإسبانية وموريل آند بروم الفرنسية، بعد أن أمرت واشنطن شركة شيفرون الأميركية العملاقة بالانسحاب من البلاد في شباط الماضي.

والشركات التي تخالف أي حظر أميركي نفطي وغيرها من التوجيهات تعرض نفسها لعقوبات.

وألغى الرئيس الأميركي دونالد ترامب نهاية شباط ترخيص شركة شيفرون الذي كان يسمح لها بالعمل في فنزويلا رغم العقوبات.

وكانت شركات أخرى قد حصلت على تراخيص مماثلة.

ويسعى ترامب إلى حصار فنزويلا اقتصاديا بهدف اضعاف رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو، حيث أعلن الأسبوع الماضي عن فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الواردات من الدول التي تشتري النفط والغاز الفنزويليين.

ولا تعترف الولايات المتحدة والعديد من الدول الأخرى بفوز مادورو بالانتخابات الرئاسية التي أجريت العام الماضي وتتهمه بتزويرها.

ويبلغ إنتاج فنزويلا من النفط نحو مليون برميل يوميا حاليا، بعد أن كان انتاجها يصل إلى ثلاثة ملايين برميل يوميا قبل 25 عاما.