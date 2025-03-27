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ارتفاع حصيلة ضحايا حرائق الغابات في كوريا الجنوبية إلى 27 شخصًا

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د ب أ - سول 0 تبليغ

  • ارتفاع حصيلة ضحايا حرائق الغابات في كوريا الجنوبية إلى 27 شخصًا 1/2
  • ارتفاع حصيلة ضحايا حرائق الغابات في كوريا الجنوبية إلى 27 شخصًا 2/2

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الدمام - شريف احمد - ارتفعت حصيلة ضحايا حرائق الغابات التي اجتاحت جنوب شرق كوريا الجنوبية إلى ما لا يقل عن 27 شخصًا، بالإضافة إلى 32 مصابًا، حسبما ذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.
وذكرت يونهاب أن الحرائق، التي تجتاح جنوب شرق البلاد منذ الجمعة الماضية، آتت بالفعل على 36 ألف هيكتار من الغابات، مما يجعلها أكبر حرائق في تاريخ كوريا الجنوبية.

وعلى الرغم من أنه من المتوقع هطول أمطار خفيفة على جنوب شرق كوريا الجنوبية اليوم، فإنه من غير المرجح أن تكون كافية لإحداث اختلاف بالنسبة لجهود إخماد الحرائق.

نقص المياه


قد تم إجلاء نحو 37 ألف شخص حتى الآن من منازلهم، ونقلهم لأماكن إيواء. كما تعاني بعض المناطق المتضررة من نقص المياه وانقطاع الكهرباء.
وقال مسؤولون إن الرياح الجافة وموجة الجفاف الطويلة تسببتا في وقوع الحرائق. Tويرى الخبراء أن زيادة وتيرة حرائق الغابات دلالة على التأثيرات المستمرة للتغير المناخي.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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