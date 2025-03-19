شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا: نقترب من استعادة السيطرة الكاملة على منطقة كورسك والان نبدء بالتفاصيل

القوات الروسية

الدمام - شريف احمد - قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، إن القوات الروسية تقترب من استعادة السيطرة الكاملة على منطقة كورسك الروسية، الواقعة على الحدود مع أوكرانيا.وأضاف بوتين، خلال اجتماع مع مسؤولي الأمن: "نفذت قواتنا في الآونة الأخيرة سلسلة من الهجمات الجريئة والفعالة، وهي الآن تستكمل تدمير مجموعة قوات العدو في منطقة كورسك".وفي الأسبوع الماضي، استعادت القوات الروسية بلدة سودجا، وهي أكبر مستوطنة استولت عليها القوات الأوكرانية في كورسك خلال هجومها المضاد الصيف الماضي.ولم يتبق للقوات الأوكرانية الآن سوى بضع مستوطنات صغيرة قرب الحدود، ونفت كييف في وقت سابق تقارير الكرملين عن محاصرة آلاف الجنود الأوكرانيين أو انسحاب أوكراني كامل من المنطقة.