حقيقة ترحيل طبيبة لبنانية من أميركا هاتفها يحمل صوراً لنصرالله

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من واشنطن: تم ترحيل اللبنانية رشا علوية بعد وصولها إلى مطار بوسطن الأميركي يوم الخميس، حيث لاحظت وزارة العدل الأميركية أن صورًا متعلقة بحزب الله وزعيمه الراحل حسن نصر الله وكذلك بعض الصور للمرشد الإيراني علي خامنئي كانت على هاتفها.

وقالت السلطات الأميركية يوم الاثنين إنها رحلت طبيبة من رود آيلاند إلى لبنان الأسبوع الماضي بعد اكتشاف "صور ومقاطع فيديو متعاطفة" مع الزعيم السابق لحزب الله والمسلحين في مجلد العناصر المحذوفة في هاتفها المحمول.

وقالت علوية للمحققين أيضا إنها حضرت أثناء وجودها في لبنان جنازة زعيم حزب الله حسن نصر الله الشهر الماضي، وقالت إنها تدعمه من "منظور ديني" كمسلمة شيعية.

قدمت وزارة العدل الأمريكية هذه التفاصيل في سعيها إلى ضمان قاضٍ فيدرالي في بوسطن أن الجمارك وحماية الحدود الأميركية لم تخالف عمدًا أمرًا أصدره يوم الجمعة والذي كان من المفترض أن يوقف الإبعاد الفوري للدكتورة رشا علوية.

احتُجزت المواطنة اللبنانية، البالغة من العمر 34 عامًا، والتي تحمل تأشيرة H-1B، يوم الخميس في مطار لوغان الدولي في بوسطن بعد عودتها من رحلة إلى لبنان لزيارة عائلتها. ورفع ابن عمها دعوى قضائية سعيًا لوقف ترحيلها.

توضيح.. حزب الله منظمة إرهابية

وفي أول تفسير علني لها لإبعادها، قالت وزارة العدل الأميركية إن علوية، أخصائية الكلى والأستاذة المساعدة في جامعة براون، مُنعت من العودة إلى الولايات المتحدة بناء على ما وجدته هيئة الجمارك وحماية الحدود على هاتفها والتصريحات التي أدلت بها خلال مقابلة في المطار.

قالت عن الجنازة، وفقًا لنص المقابلة الذي اطلعت عليه رويترز: "إنه أمر ديني بحت. إنه شخصية مرموقة في مجتمعنا. بالنسبة لي، الأمر ليس سياسيًا".

تُصنّف الحكومات الغربية، بما فيها الولايات المتحدة، حزب الله جماعةً إرهابية. الجماعة اللبنانية المسلحة جزءٌ من "محور المقاومة"، وهو تحالفٌ يضمّ جماعاتٍ مدعومة من إيران في جميع أنحاء الشرق الأوسط، ويضمّ أيضاً حركة حماس الإسلامية الفلسطينية، التي أشعلت حرب غزة بمهاجمتها إسرائيل قبل عامٍ تقريباً في 7 تشرين الأول (أكتوبر).

لا يمكن تحديد نوايا المواطنة اللبنانية

وبناء على هذه التصريحات واكتشاف صور على هاتفها لنصر الله وآية الله علي خامنئي، المرشد الأعلى لإيران، قالت وزارة العدل إن هيئة الجمارك وحماية الحدود خلصت إلى أن "نواياها الحقيقية في الولايات المتحدة لا يمكن تحديدها".

وفي الملف المقدم يوم الاثنين، دافعت وزارة العدل أيضًا عن مسؤولي الجمارك وحماية الحدود ضد مزاعم الفريق القانوني للطبيبة اللبنانية، وكان القاضي قد أصدر أمرًا بمنع ترحيل علوية من ماساتشوستس دون إشعار مسبق بـ 48 ساعة. ومع ذلك، رُحِّلت على متن طائرة متجهة إلى فرنسا في تلك الليلة، وهي الآن في لبنان.

وكان القاضي قد وجه الحكومة يوم الأحد بمعالجة "ادعاءات خطيرة" تفيد بأن أمره تم انتهاكه عمدا قبل جلسة استماع كان من المقرر عقدها يوم الاثنين.

تم إلغاء الجلسة يوم الاثنين بناءً على طلب المحامي الوحيد، بعد انسحاب المحامين في شركة المحاماة أرنولد وبورتر كاي شولر التي تمثلها مجانًا.

وقالت محامية في تلك الشركة إنها ذهبت إلى المطار يوم الجمعة وأظهرت لضابط الجمارك وحماية الحدود نسخة من أمر سوروكين على جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص بها قبل مغادرة رحلة الطيران التابعة لشركة الخطوط الجوية الفرنسية، وقال مسؤول آخر في الجمارك وحماية الحدود في بيان يوم الاثنين إنه علم بما حدث قبل اصطحاب الطبيبة اللبنانية إلى منطقة الصعود إلى الطائرة.

لكن وزارة العدل قالت إن الإخطار يجب أن يتم استلامه من خلال القنوات القياسية وأن يتسلمه المستشار القانوني للوكالة لمراجعته وتوجيهه، وهو ما لم يحدث.

وكتب محامو وزارة العدل: "إن هيئة الجمارك وحماية الحدود تأخذ أوامر المحكمة على محمل الجد وتسعى دائمًا إلى الالتزام بأمر المحكمة".