وديع الخازن هنأ القيادات الأمنية بجهودها المثمرة خلال ليلة رأس السنة

هنأ عميد المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن، في بيان، "قيادات الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام والدفاع المدني بالجهود المثمرة التي أنتجت إنتقالاً هادئا بين عام مضى وعام أتى، بحيث لم يسجل أي حادث أمني".
ونوه الخازن "باقتصار حوادث السير القليلة على إصابات طفيفة، وكل ذلك بفضل الإنتشار الواسع لقوى الأمن الداخلي والأمن العام، وجهوزيتهم الكاملة تنفيذا لخطة أمنية متكاملة بالتنسيق مع الجيش اللبناني والدفاع المدني وسائر الأجهزة الأمنية والصليب الأحمر، إضافة إلى وعي المواطنين وتجاوبهم مع إرشادات قوى الأمن".
وأمل أن "تكون كل أيام السنة الجديدة على صورة الحصيلة الإيجابية لليلة رأس السنة".
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