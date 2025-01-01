أقدم مجهول ليلا على دخول منزل المواطنة م . ب في بلدة العقيبة - كسروان بواسطة كسر زجاج نافذة المطبخ، مستغلا إطلاق المفرقعات النارية لمناسبة السنة الجديدة وسرقة مليوني ليرة وبعض المقتنيات، ولدى محاولته التفتيش عن أموال أخرى تنبهت صاحبة المنزل وصرخت في وجهه فارتبك وفر، وحضرت إلى المكان عناصر شرطة العقيبة، والتحقيقات جارية لكشف السارق.

كانت هذه تفاصيل خبر مجهول أقدم على سرقة منزل في العقيبة - كسروان والقوى الامنية فتحت تحقيقا بالحادث لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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