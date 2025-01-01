جيلبير المجبر أعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية: سأسعى لمشروع سياسي وطني يخدم لبنان ومصلحته

أعلن رئيس "مؤسسة جيلبير المجبر الاجتماعية" جيلبير المجبّر ترشحه للانتخابات الرئاسية، لافتا الى "إنني اليوم ومن أرض الغربة أرسل بعضًا من الأفكار التي في حال إنتخابي، سأسعى جاهدًا ورئيس الحكومة لتأسيس مرحلة جديدة من إعادة بناء المؤسسات الرسمية الشرعية المدنية والعسكرية والدبلوماسية والقضائية بما يندرج في مضامين شرعة حقوق الإنسان والدستور اللبناني".

واكد انه "سنسعى لمشروع سياسي وطني نلتقي عليه بذهنية متقدمة لنصل إلى ما يخدم الوطن ومصلحته كأولويّة على مصالح الجميع الفئوية والطائفية ومصالح الآخرين، وأهم أهدافي الإستقرار السياسي المنشود عبر تفعيل المؤسسات الدستورية حيث يجب إحتضان الأفكار السياسية وتبايناتها وصولاً إلى قواسم مشتركة تؤمن مصلحة لبنان وشعبه".

ولفت المجبر الى انه "من المؤمنين بالوحدة الوطنية وبأن لبنان يعتمد النظام الديموقراطي وسنسعى لعدم تشويهه"، معتبرا ان "الإيمان بالنظام الديموقراطي هو ضرورة جوهرية فهو بالإضافة إلى ما يكرس من حريات يؤمن من توازن بين السلطات ويتيح مجال اللقاءات المثمرة بين كل الأسر اللبنانية".

وأشار الى ان "ال​سياسة​ الخارجية سأرسيها مع فريق عملي على قواعد متينة تتوازى مع إرادة شعبنا في العيش المشترك ووحدة شعورنا وموقعنا الجغرافي وتاريخنا وأواصرنا الطبيعية مع العالم العربي والدولي على أساس المساواة"، مؤكدا "انني وفريق عملي لنا شرف خدمة لبنان وهذا الأمر يفرض علينا التجرد والزهد ونكران الذات وكبح جماح الأنانيات وتشجيع روح التفاضل والتضحية في سبيل المصلحة العامة، وإنني وفريق عملي مدركين كل الإدراك فداحة الأعباء وعظمة التبعات الملقاة على عاتقنا ونسأل تعاونكم معنا من أجل المهمة الإنقاذية".