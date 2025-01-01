الطقس غدا صاف دون تعديل بالحرارة وخطر تكون الجليد على الطرقات الجبلية

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية ان يكون الطقس غدا الخميس صافيا اجمالا ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وبقاء خطر تكون الجليد على الطرقات الجبلية اعتبارا من ارتفاع 1500 متر، خلال ساعات الصباح الأولى والليل.
- الطقس المتوقع في لبنان:
اليوم الأربعاء: قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة وانخفاض بنسبة الرطوبة .مع تحذير من تكون الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية خلال ساعات الصباح الأولى والليل، اعتبارا من ارتفاع 1300 متر.
الخميس: صاف اجمالا ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وبقاء خطر تكون الجليد على الطرقات الجبلية اعتبارا من ارتفاع 1500 متر، خلال ساعات الصباح الأولى والليل.
الجمعة:صاف جمالا مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة وتبقى الرطوبة منخفضة مع تحذير من خطر تكون الجليد على الطرقات الجبلية اعتبارا من ارتفاع 1500 متر، خلال ساعات الصباح الأولى والليل.
السبت: غائم جزئيا الى غائم احيانا بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة
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