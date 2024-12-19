بلينكن: إسرائيل حققت هدفها الأساسي بتدمير حماس ومن مصلحتها أن تجد طريقة للخروج من غزة

اشار وزير الخارجية الاميركي انتوني بلينكن، الى أن "لكي تحظى سلطة سوريا الجديدة بالدعم عليها أن تؤكد أنها شاملة وغير طائفية ولا تدعم الإرهاب"، معتبرا أن زعيم هيئة "تحرير الشام" أحمد الشرع الملقب بأبو محمد الجولاني "قال أشياء إيجابية للغاية لكن السؤال الحقيقي هو ما الذي سيفعله على الأرض".

واكد في حديث لـ"أن بي سي"، "نرفض احتلال إسرائيل لغزة لأنه سيشجع من تبقى من حماس على الاستمرار في القتال"، معتبرا أن "إسرائيل حققت هدفها الأساسي بتدمير حماس ومن مصلحتها أن تجد طريقة للخروج من غزة".