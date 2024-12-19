رئيس الوزراء البريطاني: نحتاج لوقف إطلاق النار في غزة فورا وهناك نقاشات مكثفة جارية لتحقيق ذلك

اكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، اننا "نحتاج وقف إطلاق النار في غزة فورا وهناك نقاشات مكثفة جارية لتحقيق ذلك"، معتبرا ان "الوضع في سوريا يمكن أن يتطور إلى عدة مناطق صراع وواجبنا ضمان عدم حدوث ذلك".

واشار الى أنه "يجب ضمان الإفراج عن الرهائن للتوصل إلى وقف لإطلاق النار ثم يجب إدخال المساعدات إلى غزة". ورأى أن "الحل الوحيد الطويل الأمد للصراع الإسرائيلي الفلسطيني هو حل الدولتين".

وشدد على أن "الوضع في الضفة الغربية يجب التعامل معه بالقانون الدولي".