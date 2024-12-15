شكرا لقرائتكم خبر عن سالم العكش: تنمية سيناء تحولت لحقيقة ملموسة في الشمال والوسط بجهود الحكومة والان مع تفاصيل الخبر

أكد النائب سالم العكش العقيلى، عضو مجلس الشيوخ، أن التنمية في سيناء باتت ملموسة، خاصة في شمال ووسط سيناء، والتي كانت تعانى من الإهمال قبل ذلك بالرغم من كونها مناطق استراتيجية للدولة المصرية.

أضاف العكش لـ ”الخليج 365” إننا لمسنا عودة الروح لسيناء منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسى المسؤلية، حيث تحولت التنمية إلى واقع ملموس لا يمكن لاحد التشكيك فيه، موضحا أن التنمية كفيلة باستقرار المنطقة، وبالقضاء على أى أشكال التطرف، ولا سيما في تلك البقعة الغالية من أرض الوطن.

أوضح أن هناك عهدا جديدا بمحافظة شمال سيناء مع اللواء دكتور خالد مجاور، خاصة أنه يضع العمل الميدانى نصب عينيه، ولا يكاد يمر يوم إلا ويزور مدينة، أو قرية او تجمع في سيناء؛ للوقوف على التحديات والمشكلات ويلتقى الأهالي ويتجاوب معهم ،بجانب استمرار فتح مكتبه لهم وهذا أسلوب جديد بالفعل نقدره جميعا.

أشار إلى أنه تم إنفاق ما يقارب 800 مليار جنيه لتنمية شمال ووسط وجنوب سيناء خلال السنوات الماضية منها فقط حوال 18 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات خدمية ،وذلك بحسب ما أعلنته مؤخرا الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية حيث تم صرف مبلغ (17,864) مليار جنيه لتنفيذ مشروعات تنموية وخدمية، وتلك المشروعات مجرد خطوة تتبعها خطوات أخرى نمضى بها بمعدلات زمنية غير مسبوقة لتنعم أرض سيناء بالتنمية والرخاء كى تكون جاذبة لتوطين الملايين من المصريين لتحقيق غد أفضل للأجيال القادمة.