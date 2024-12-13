مصادر لـ"النشرة": اللّجنة الدوليّة للصليب الأحمر لم تتبلغ بخروج لبنانيّين مفقودين من السجون السورية ولم تتلقّ أي معلومات بهذا الموضوع

أكدت مصادر في اللّجنة الدوليّة للصليب الأحمر، لـ"النشرة" أن اللجنة لم تتبلغ بخروج لبنانيّين مفقودين من السجون السورية ولم تتلقّ أي معلومات محدّدة عن هذا الموضوع.

واوضحت المصادر أنه "نظرًا للتطورات الأخيرة والوضع المتقلّب بشدّة في سوريا، ومع تقارير عن وجود محتجزين لبنانيّين في السجون السورية، تراقب اللّجنة الدوليّة عن كثب كلّ المستجدات وتبقى على استعدادٍ لتوفير الدعم اللّازم ضمن إطار خبرتها، حيث يلزم الأمر. ويتلقّى فريقها في لبنان طلباتٍ للبحث ويتابع الطلبات المقدّمة سابقًا بشأن أشخاص مفقودين في سوريا، وسيبقي العائلات على اطّلاع بأي تطورات في هذا الإطار".

وعن المساعدات والدور الذي تقوم به اللّجنة الدوليّة للصليب الأحمر في هذا الملف، شرحت المصادر أن "اللّجنة الدوليّة للصليب الأحمر تعمل منذ سنوات عدّة في لبنان وسوريا وعدّة بلدان أخرى من أجل تقديم الإجابات إلى العائلات عن مصير أحبائها المفقودين"، مؤكدة ان "إنّ حقّ العائلات في معرفة مصير أحبائها كان ولا يزال أولوياتنا، ونحن نبذل كل ما في وسعنا للمساعدة في الكشف عن أماكن وجودهم".