ترامب اختار دانيال ديسكول لتولّي وزارة الدفاع وعيّن آدم بوهلر مبعوثا رئاسيا خاصا لشؤون الأسرى في غزة

اختار الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب دانيال ديسكول لتولّي وزارة الدفاع الأميركية.

إلى ذلك، أعلن ترامب عن تعيين آدم بوهلر مبعوثا رئاسيا خاصا لشؤون الأسرى في قطاع غزة.

وكان قد أعلن ترامب أنه إذا لم يطلق سراح الأسرى في غزة قبل 20 الشهر المقبل، فسيكون هناك جحيم يدفع ثمنه في الشرق الأوسط.

ولفت ترامب في تصريح له، الى انه سيتم ضرب المسؤولين عن هذه "الجرائم بشكل أقوى من أي ضربة شهدها التاريخ الطويل والمجيد للولايات المتحدة". ولفت الى ان "الجميع يتحدث عن الاسرى بوحشية وبشكل غير إنساني، وبما يتعارض مع إرادة العالم، ولكنها مجرد أحاديث دون أفعال".