"رويترز": بيان داخلي لحماس يهدد بقتل الأسرى في غزة إذا شنت إسرائيل عملية لإنقاذهم

أعلنت وكالة "رويترز"، أن "بيان داخلي لحماس يهدد بقتل الأسرى في غزة إذا شنت إسرائيل عملية لإنقاذهم"، لافتةً الى أن "بيان لحماس قال إن لديها معلومات عن اعتزام إسرائيل تنفيذ عملية لإنقاذ أسرى في غزة".
وذكرت الوكالة، أن "بيان لحماس يؤكد أن التوصيات هي التشديد في ظروف حياة الأسرى بعد عملية النصيرات في يونيو الماضي"، مضيفةً "البيان يؤكد أن إسرائيل ستكون مسؤولة عن مصير الأسرى".
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