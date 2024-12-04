عائلات أسرى إسرائيليين بغزة: الجيش اعترف بمسؤوليته عن مقتل 6 أسرى في نفق بخان يونس في آب الماضي

أفادت القناة 12الإسرائيلية عن عائلات أسرى في غزة، بأن الجيش اعترف بمسؤوليته عن مقتل 6 أسرى في نفق بخان يونس في آب الماضي.
وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي في تحقيق أن "في 20 آب أخرجنا من نفق كان لجانب منطقة استهدفناها بخان يونس جثامين 6 أسرى و6 مسلحين".
وأضاف "لو علمنا بوجود المخطوفين في المكان لما نفذنا أي غارات"، زاعما بأنه كان يهدف إلى استهداف قيادات في حماس.
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