عائلات أسرى إسرائيليين بغزة: الجيش اعترف بمسؤوليته عن مقتل 6 أسرى في نفق بخان يونس في آب الماضي

أفادت القناة 12الإسرائيلية عن عائلات أسرى في غزة، بأن الجيش اعترف بمسؤوليته عن مقتل 6 أسرى في نفق بخان يونس في آب الماضي.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي في تحقيق أن "في 20 آب أخرجنا من نفق كان لجانب منطقة استهدفناها بخان يونس جثامين 6 أسرى و6 مسلحين".

وأضاف "لو علمنا بوجود المخطوفين في المكان لما نفذنا أي غارات"، زاعما بأنه كان يهدف إلى استهداف قيادات في حماس.