الجيش الإسرائيلي: في 20 آب أخرجنا من نفق كان لجانب منطقة استهدفناها بخان يونس جثامين 6 أسرى و6 مسلحين

كشف تحقيق للجيش الإسرائيلي، أننا "نفذنا في 14 فبراير شباط غارة دقيقة على بنية تحتية في خان يونس لاستهداف قيادات بحماس، وفي 20 آب أخرجنا من نفق كان لجانب المنطقة التي استهدفناها جثامين 6 مخطوفين و6 مسلحين".

ولفت الجيش الإسرائيلي، في تحقيقه، أننا "وجدنا على جثامين المخطوفين علامات إطلاق نار لكننا لم نجد على جثامين المسلحين مثلها، ولو علمنا بوجود المخطوفين في المكان لما نفذنا أي غارات"، مضيفاً "أحد السيناريوهات أن المخطوفين الـ6 قتلوا على يد المسلحين بالتزامن مع قصفنا في خان يونس".

وتابع "هناك احتمال بأن المخطوفين ربما أطلقت عليهم النار على يد مسلحين آخرين بعد موتهم".