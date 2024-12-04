شكرا لقرائتكم خبر عن تشريد عشرات الآلاف.. سقوط ضحايا جراء الفيضانات في ماليزيا وتايلاند والان نبدء بالتفاصيل

الوقاية من الكوارث

الدمام - شريف احمد - تسببت الفيضانات العارمة الناجمة عن الأمطار الموسمية، في مقتل أكثر من 30 شخصًا وتشريد عشرات الآلاف في ماليزيا وجنوب تايلاند، بينما أعد البلدان ملاجئ وخطط إجلاء تحسبًا لهطول المزيد من الأمطار الغزيرة.وفي ماليزيا تسببت الفيضانات في مقتل ستة أشخاص على الأقل، وغمرت المياه مساحات شاسعة من حقول الأرز، مخلَّفة خسائر بملايين الدولارات للمزارعين، وألحقت أضرارًا بطرق ومنازل ومرافق عامة في ولاية كيلانتان ومناطق أخرى من ماليزيا.بينما ظل نحو 85 ألف شخص في سبع ولايات بالمدارس والقاعات المجتمعية ومراكز الإغاثة، بعد أن تم نقلهم من منازلهم بسبب الفيضانات.وقال رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم: "إن تكلفة إصلاح البنية التحتية التي تضررت جراء الفيضانات تقدر بـ 224 مليون دولار".كما ذكرت إدارة الوقاية من الكوارث والتخفيف من آثارها في تايلاند، أمس، أن 25 شخصًا لقوا حتفهم في الفيضانات بالجزء الجنوبي من البلاد خلال الأسبوع، وتضررت أكثر من 300 ألف أسرة، وأجبرت العديد من المدارس و 98 مرفقًا صحيًا على الإغلاق.وأكدت وزارة الصحة في تايلاند، أن أكثر من 34 ألف شخص جرى إجلاؤهم إلى 491 مركز إيواء حكومي الاثنين الماضي.