شكرا لقرائتكم خبر عن طلعت عبد القوى: قانون الضمان الاجتماعى به ضمانات وحقوق للأسر الأكثر احتياجا والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب طلعت عبد القوى عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، إن بداية عمل برنامج تكافل وكرامة كان بقرار من رئيس الوزراء وأصبح اليوم قانونا وتشريعا، موضحا أن إصدار قانون الضمان الاجتماعى يحتوى على ضمانات وحقوق مكتسبة للأسر الأكثر احتياجا.

وأضاف طلعت عبد القوى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، مع الإعلامية دينا عصمت، المذاع على قناة دى إم سى، أن تكافل وكرامة لها مزايا عديدة يحصل عليها المواطن من خلال مشروع القانون ولن يضار أحد يحصل على سلع تموينية مدعمة ويستمر الدعم له وأيضا بالنسبة لتكافل سيكون فى مشروطية بالتعليم والصحة للأبناء.

وأوضح أن الهدف من القانون البشر وتحسين حياة الإنسان والقانون يكفل دعم نقدى لتكافل وكرامة ولم يكن هناك عملية تنظيمية موحدة للبرنامج وهيكون فى برنامج ومواد تنظمه وهيبقى فى تظلمات، قائلا: "اللى مش هيلتزم ببرنامج تكافل يحصل حظر وما يحدث ضمان حوكمة البرنامج".