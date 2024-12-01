شولتس: يجب إبداء حذر كبير عندما يتعلق الأمر بإجراءات حظر حزب "البديل من أجل ألمانيا"

أعرب المستشار الألماني ​أولاف شولتس​ (Olaf Scholz)، عن معارضته لحظر حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليمين المتطرّف.

ولفت، خلال فعاليّات في إطار الحملة الانتخابيّة في مدينة بوتسدام، إلى أنّ "الأجهزة الخاصّة بحماية الدّستور يجب أن تواصل مراقبة حزب "البديل من أجل ألمانيا" وجمع المعلومات، ويجب إبداء حذر كبير عندما يتعلّق الأمر بإجراءات الحظر".

ويأتي ذلك على خلفيّة التّقارير الإعلاميّة حول أنّ مجموعة من النّواب في البوندستاغ، تعتزم بدء مناقشة حظر "البديل من أجل ألمانيا" في البرلمان. وحسب معلومات قناة "ZDF"، فإنّ المبادرة حظيت بتأييد 113 نائبًا عن مختلف الكتل، وقد أُحيلت الوثيقة بهذا الصّدد إلى رئيسة البرلمان بيربل باس.

وتجدر الإشارة إلى أنّ البرلمان لا يمكنه أن يصدر أي قرارات بشأن حظر أحزاب سياسيّة معيّنة، ولكن بإمكانه إطلاق الإجراءات بهذا الشّأن لإحالة الملف إلى المحكمة الدّستوريّة، الّتي تمتلك الصّلاحيّات الضّروريّة في هذا المجال.