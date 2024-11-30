مصر تطالب بتكاتف الجهود الدولية لإنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية

ابوظبي - سيف اليزيد - القاهرة (الاتحاد)

أعادت مصر المطالبة بضرورة تكاتف الجهود الدولية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني وآماله في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وذكرت وزارة الخارجية المصرية، في بيان أمس، أن ذلك يأتي في إطار مشاركة مصر المجتمع الدولي في إحياء اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي يوافق الـ 29 من نوفمبر من كل عام.

وأعربت الوزارة عن «أسفها إزاء تزامن هذا اليوم الدولي مع ما يواجهه الشعب الفلسطيني من عدوان غاشم»، مؤكدةً تضامنها الكامل معه وموجهة التحية لصموده أمام الانتهاكات الإسرائيلية ضده.

وجددت تأكيدها ضرورة الإيقاف الفوري لإطلاق النار في غزة والنفاذ الكامل وغير المشروط للمساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وقالت إنه في هذا الإطار تنظم مصر مؤتمراً وزارياً دولياً لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة في القاهرة في الثاني من ديسمبر المقبل لحشد الدعم الدولي لتقديم المساعدات الإنسانية لأبناء الشعب الفلسطيني، بما يسهم في التخفيف من وطأة معاناته الإنسانية.