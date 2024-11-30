لبنان: 20 مليار دولار خسائر الحرب

ابوظبي - سيف اليزيد - بيروت (وكالات)

قال وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني أمين سلام، أمس، إن الخسائر التي طالت القطاعات الأساسية بكافة الأراضي اللبنانية جراء الحرب تراوحت بين 15 إلى 20 مليار دولار، وفق التقديرات الأولية.

وأوضح سلام في تصريحات خاصة لوسائل إعلام تركية، أن التقديرات اللبنانية قبل توسع الحرب الإسرائيلية في 17 سبتمبر الماضي كانت تشير إلى خسائر بنحو 10 مليارات دولار بالقطاعات الأساسية وخاصة السياحية والزراعية.

وبعد تصعيد الحرب، قال سلام، إن حوالي 500 ألف لبناني فقدوا أعمالهم نتيجة نزوح نحو مليون ونصف المليون شخص، علاوة على تدمير بنى تحتية ومؤسسات تجارية كثيرة وشلل كامل في القطاع السياحي.

وذكر الوزير أن خسائر الاقتصاد جراء الحرب راوح بين 15 إلى 20 مليار دولار، موضحاً أن هذه الأرقام قد تتغير بعد وقف إطلاق النار وإجراء المسح الميداني لقرى ومدن الجنوب والبقاع وبيروت وضاحيتها الجنوبية.

وأضاف: «خلال العدوان كانت الخسائر ترتفع كلما ارتفعت شدة القصف، ولم نستطع وقتها استكمال المسوح الميدانية، حيث كانت الخسائر تقدر بمئات ملايين الدولارات يومياً جراء الدمار أو تعطيل الحركة الاقتصادية».