فقدان عشرات الأشخاص بعد انقلاب عبارة في نيجيريا

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت وكالة إدارة حالات الطوارئ في ولاية النيجر النيجيرية، اليوم الجمعة، أن 100 شخص على الأقل، معظمهم من النساء، أصبحوا في عداد المفقودين بعد انقلاب عبارة ركاب كانت تقلهم إلى سوق للمواد الغذائية بإحدى مناطق نهر النيجر في شمالي نيجيريا.

وقال إبراهيم أودو المتحدث باسم وكالة إدارة حالات الطوارئ في ولاية النيجر إن العبارة كانت تنقل الركاب من ولاية "كوجي" عبر النهر إلى ولاية النيجر المجاورة في وقت مبكر صباح اليوم الجمعة عندما انقلبت.

بدوره، قال متحدث باسم هيئة المسطحات المائية في نيجيريا إن هناك مخاوف من غرق العشرات بعد انقلاب القارب.

وأضاف ماكاما سليمان أن عمليات الإنقاذ جارية، لكن عدد الوفيات الدقيق غير معروف.

وأفاد بأن هناك خطرا كبيرا لحدوث وفيات لعدم وضع أي من الركاب سترة نجاة.