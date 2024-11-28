شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى يطلق مبادرات لدعم الأولى بالرعاية فى مواجهة برد الشتاء.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

يواصل التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموى جهوده في تقديم الدعم للأكثر احتياجا فى مختلف المحافظات مع حلول فصل الشتاء حيث أطلقت جمعية الأورمان عضو التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي بعدة محافظات بدأت بمحافظة المنوفية وسوهاج، حملة "ستر ودفا وإطعام"، بهدف توزيع الآلاف من الألحفة والبطاطين وسلال الإطعام على غير القادرين بقرى ونجوع ومراكز محافظة المنوفية لمجابهة فصل الشتاء، تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعى بالمنوفية.

يأتى ذلك فى إطار الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، خاصة بالقرى الأكثر احتياجًا بمحافظة سوهاج، من خلال تقديم جميع سبل الرعاية الاجتماعية والطبية لهم.

وجاء ذلك تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعى، والتى تؤكد دائما على الاهتمام بالأسر الاولى بالرعاية وغير القادرين، وتلبية احتياجتهم، كما تؤكد على دور منظمات المجتمع المدنى التى أثبتت أنها ركيزة أساسية للتنمية والنماء، حيث تشهد مصر طفرة فى عمل المجتمع المدني، ويدعم ذلك قيادة سياسية واعية وحكيمة تؤمن بدوره فى العديد من مجالات الحماية الاجتماعية والرعاية وتنمية الشراكات المستدامة.

فيما أعلنت مؤسسة صناع الخير للتنمية، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، عن إطلاق مبادرتها السنوية "صناع الدفا" للعام الخامس على التوالي، برعاية الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي. تستهدف المبادرة دعم الأسر الأولى بالرعاية بتوزيع 50 ألف بطانية شتوية وكراتين مواد غذائية على المستحقين في جميع أنحاء الجمهورية، خاصة في القرى الأشد احتياجًا، قرى "حياة كريمة"، والمناطق الحدودية والصحراوية.

تأتي المبادرة ضمن جهود التحالف الوطني لتوفير المساعدات الموسمية ودعم احتياجات الأسر في مواجهة البرد القارس، بالتنسيق مع المحافظين ومديريات التضامن الاجتماعي. وأكد هاني عبدالفتاح، الرئيس التنفيذي للمؤسسة، أن التوزيع سيتم مباشرةً في منازل الأسر المستحقة لضمان وصول الدعم للمحتاجين.



