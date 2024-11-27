الراعي يستقبل في هذه الاثناء تيمور جنبلاط على رأس وفد

يستقبل البطريرك الماروني الكاردينال ما ر بشارة بطرس الراعي في هذه الاثناء، رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط في بكركي على رأس وفد يضم النواب :وائل ابو فاعور، فيصل الصايغ، هادي او الحسن ،امين سر الحزب ظافر ناصر، ومستشار النائب تيمور حسام حرب.

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