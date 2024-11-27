أدرعي: الجيش الإسرائيلي سيتحرك ضد أي جهة تحاول خرق اتفاق وقف إطلاق النار

أعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي ان "سلاح الجو على أهبة الاستعداد للعمل في كافة أنحاء لبنان"، لافتا الى ان "منظومة الدفاع الجوي في حالة تأهب قصوى. وحتى هذه اللحظة، لا يوجد تغيير في تعليمات قيادة الجبهة الداخلية".
واكد ان "الجيش الإسرائيلي سيتحرك ضد أي جهة تحاول خرق اتفاق وقف إطلاق النار، ولن يسمح بالمساس بأمن سكان دولة إسرائيل".
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