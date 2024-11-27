بري طالب بالإسراع بانتخاب الرئيس ودعا النازحين للعودة إلى أرضهم: لبنان أحبط مفاعيل العدوان الإسرائيلي

أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري، في كلمة متلفزة، أن "لبنان تمكن من إحباط مفاعيل العدوان الإسرائيلي".

وشدد على أن "الحرب أظهرت وجه لبنان الحقيقي في التلاحم والوحدة الوطنية".

وقال بري: "اتوجه بالتحية لشهيد الامة السيد حسن نصرالله الذي حملني أمانة المقاومة السياسية".

وأضاف "نحن في أشد الحاجة إلى الوحدة الوطنية بين جميع أبناء الشعب اللبناني"، وتابع: "نشكر كل من ساهم في وقف إطلاق النار".

وأكد بري "أننا نطوي لحظة تاريخية كانت الأخطر على لبنان هددت شعبه وتاريخه".

وقال: "أناشد كل الطوائف والقوى السياسية للحفاظ على لبنان أكثر قوة ووحدة"، مشيرا إلى أن "الدماء الغالية جداً التي سالت تستدعي حفظ لبنان واحداً قادراً على الخروج أكثر ثباتاً ومنعة ووحدة".

وطالب بري بالإسراع في انتخاب رئيس جمهورية، وقال للنازحين: "عودوا الى ارضكم فمجدها بعودتكم اليها حتى لو كانت الاقامة على ركام المنازل. عودوا الى ارضكم التي حولها المقاومون الى جمر لا يداس لاعدائكم".