الجيش الإسرائيلي زعم إطلاق "أعيرة تحذيرية" في الهواء بعد رصد مركبات تتجه نحو مناطق لبنانية "محظورة"

زعم الجيش الإسرائيلي، بأنه أطلق "أعيرة تحذيرية" في الهواء بعد رصد عدد من المركبات تتجه نحو "مناطق لبنانية محظورة".

وكانت قد أفادت قناة المنار، بأن قوات الجيش الإسرائيلي أطلقت 5 قذائف مدفعية قرب بوابة فاطمة في بلدة كفركلا لترهيب مواطنين حاواوا الدخول إلى البلدة.

ودخل وقف إطلاق النار في لبنان حيّز التنفيذ عند الساعة الرابعة من فجر الأربعاء بعد عدوان إسرائيلي واسع.

وبدأ أهالي الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية في العودة إلى منازلهم بعد وقف إطلاق النار، في وقت لم يعد فيه بعد سكان الشمال في المستوطنات الإسرائيلية جراء عمليات حزب الله التي استهدفت المستوطنات ومواقع الجيش الإسرائيلي خلال الحرب.