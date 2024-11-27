الامن العام: العدوان على مراكزنا في العريضة والعبودية حصد 12 جريحا وقطع الطرق بين لبنان وسوريا

اعلن مكتب شؤون الاعلام في المديرية العامة للامن العام، ان "ليل 26/11/2024، تعرضت مراكز الامن العام على الحدود البرية في مناطق العريضة والعبودية والبقيعة لعدوان اسرائيلي همجي اسفر عن وقوع اثني عشر جريحا تم نقلهم الى المستشفيات للمعالجة، حالة بعضهم حرجة. بالاضافة الى تضرر مباني الامن العام وقطع الطرق وتدمير الجسور التي تربط لبنان بسوريا مما ادى الى توقف حركة المرور على هذه المعابر بين البلدين".
واشار الى انه "بناء لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية والبلديات، تواصل المدير العام للامن العام بالانابة اللواء الياس البيسري مع وزير الاشغال العامة علي حمية للتنسيق معه حول عملية فتح الطرق وترميم الابنية المتضررة لاستئناف المديرية العامة للامن العام عملها المعتاد ومهماتها في هذه المعابر بالسرعة الممكنة".
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