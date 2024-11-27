ليبرمان: الحكومة الإسرائيلية ترفع العلم الأبيض بينما يستمر رفع أعلام حزب الله في بيروت

رأى رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان، في تصريح، أن "الحكومة الإسرائيلية ترفع العلم الأبيض بينما يستمر رفع أعلام حزب الله في بيروت".

وكان قد أظهر استطلاع رأي بثته القناة 13 الإسرائيلية أن أغلبية كبيرة تعتقد أن إسرائيل لم تهزم حزب الله، وذلك بعد الإعلان عن التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار والذي دخل حيز التنفيذ فجر اليوم الأربعاء.

ورأى 60.8% من المستطلعة آراؤهم أن إسرائيل لم تحقق النصر على حزب الله، فيما يعتقد 25.8% فقط أن إسرائيل انتصرت، و13.4% غير متأكدين.

كما أيد 44% إنهاء الحرب في لبنان فيما 37% عارضوا التسوية مع حزب الله.