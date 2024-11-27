"المنار": القوات الإسرائيلية تطلق رشقات رشاشة باتجاه محيط أهالي الخيام أثناء محاولتهم تفقد منازلهم

أفادت قناة "المنار"، بأن قوات الجيش الإسرائيلي أطلقت رشقات رشاشة باتجاه محيط أهالي مدينة الخيام أثناء محاولتهم تفقد منازلهم في الحي الشمالي الشرقي. ودخل وقف إطلاق النار في لبنان حيّز التنفيذ عند الساعة الرابعة من فجر الأربعاء بعد عدوان إسرائيلي واسع. وبدأ أهالي الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية في العودة إلى منازلهم بعد وقف إطلاق النار، في وقت لم يعد فيه بعد سكان الشمال في المستوطنات الإسرائيلية جراء عمليات حزب الله التي استهدفت المستوطنات ومواقع الجيش الإسرائيلي خلال الحرب.

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