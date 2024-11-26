"حزب الله": استهدفنا مستوطنة معالوت ترشيحا والمقر المستحدث لقيادة ‌‏كتيبة المدفعية التابعة للفرقة 146 جنوب مستوطنة كابري

أعلن الإعلام الحربي في "حزب الله"، أنه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمُقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 16:30 من اليوم الثلاثاء 26-11-2024، مستوطنة معالوت ترشيحا، بصليةٍ صاروخية".

كذلك أعلن الحزب أنه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمُقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 16:30 من اليوم الثلاثاء 26-11-2024، المقر المستحدث لقيادة ‌‏كتيبة المدفعية التابعة للفرقة 146 جنوب مستوطنة كابري، بصليةٍ صاروخية".