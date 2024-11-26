نفت المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء صدور اي مذكرة بالتعطيل غداً في كل المؤسسات العامة والخاصة معتبرة ان ما نُسب الى وزير العمل مصطفى بيرم في هذا الصدد عار من الصحة وهو أصلاً في غير موقعه الإداري.

كانت هذه تفاصيل خبر رئاسة مجلس الوزراء نفت صدور اي مذكرة بالتعطيل غداً في كل المؤسسات العامة والخاصة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.