اشار رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو لرؤساء السلطات المحلية في شمال إسرائيل، الى انه لن يعود أحد لمنزله حاليا حتى نرى التزام الطرف الآخر بالاتفاق.

كانت هذه تفاصيل خبر نتانياهو لرؤساء السلطات المحلية في شمال إسرائيل: لن يعود أحد لمنزله حاليا حتى نرى التزام الطرف الآخر بالاتفاق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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