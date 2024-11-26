فضل الله: لم يتمكن العدو من فرض شروطه السياسية على مقاومتنا والنصر يُقاس بتحقيق الأهداف فقط والعدو لم يحقق أهدافه

أشار النائب في كتلة "الوفاء للمقاومة" حسن فضل الله، في حديث لـ"الميادين"، الى أن "كل الأهداف الإسرائيلية سقطت على أعتاب الخيام وكفركلا وغيرها من القرى اللبنانية، ونحن نحن نمر في ليلة خطرة وحساسة ولكن لن يكون للاحتلال اليد العليا".

ولفت فضل الله، الى أننا "لا نتحدث عن مبالغات وإنما نتحدث عن صامدين فرضوا على العدو الإسرائيلي أن يأتي إلى وقف إطلاق النار"، مضيفاً "في اليوم التالي للحرب سيرفع أبناء الجنوب والبقاع والضاحية وكل مواطن شريف راية المقاومة والتحرير".

وأردف "لم يتحقق من الأهداف الإسرائيلية إلا التدمير والقتل ومحاولة بث الفوضى بين الناس في هذه الليلة، والمقاومة حتى اليوم تركز على المنشآت العسكرية الإسرائيلية وعملياتها تتم من منطقة جنوب الليطاني"، متابعاً "جيش الاحتلال بكل التكنولوجيا التي يملكها فشل في وقف عمليات المقاومة جنوب الليطاني".

وذكر أن "لم يتمكن العدو من فرض شروطه السياسية على مقاومتنا، والورقة التي وصلت لبنان ليست كالورقة التي خرجت"، لافتاً الى أن "قد يستطيع العدو بث الخوف في قلوب المدنيين لكن قيادة المقاومة قرارها واضح بالمواجهة حتى اللحظات الأخيرة".

وأضاف "نحن كلبنانيين وطنيين دورنا الأساسي هو الصمود والثبات ومنع العدو من تحقيق أهدافه"، متابعاً "النصر يُقاس بتحقيق الأهداف فقط والعدو لم يحقق أهدافه".

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