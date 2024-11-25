سموتريتش: أي اتفاق لن تكون له قيمة أكبر من الورقة الموقع عليها وسنواصل تهشيم حزب الله

أشار وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرّف بتسائيل سموتريتش، إلى أن "أي اتفاق لن تكون له قيمة أكبر من الورقة الموقع عليها والمهم أننا هشمنا حزب الله وسنواصل تهشيمه".

في وقت سابق، أوضح المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، "أننا وصلنا إلى نقطة في نقاشاتنا تدفعنا للاعتقاد أن المباحثات تسير بطريق إيجابي جدا".

وأضاف "لا يوجد اتفاق جاهز الآن بشأن وقف إطلاق النار في لبنان وسنعلن عنه عندما يتم إحرازه".

وكانت قد علمت "النشرة" ان قرار وقف الحرب أقرّ بشكل نهائي، وان التنفيذ ينتظر الإعلان عنه قريباً جداً، من دون تحديد سقف زمني، وقد يكون الإعلان عن وقف الحرب خلال ساعات.

وابلغ مصدر دبلوماسي غربي "النشرة" ان كل العراقيل تم ازالتها، ولم يعد هناك من اي مبرر لتأخير الإعلان عن وقف الحرب الإسرائيلية، سوى ترتيبات شكلية تتعلق بالاسرائيليين.