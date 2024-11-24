شكرا لقرائتكم خبر عن "الحرية المصرى": مراجعة أسماء 716 شخصا من قوائم الإرهاب يعكس اهتمام الدولة بملف حقوق الإنسان والان مع تفاصيل الخبر

أشاد حزب الحرية المصرى؛ برئاسة الدكتور ممدوح محمد محمود بقرار محكمة الجنايات رفع أسماء 716 شخصا من قوائم الكيانات الإرهابية؛ تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بمراجعة موقف المدرجين على قوائم الإرهاب؛ الأمر الذى يؤكد الذى حرص الرئيس على مصلحة جميع أبناء الوطن.

وقال رئيس حزب الحرية؛ إن هذا القرار يعكس التزام الدولة بالمراجعة المستمرة والدقيقة للحالات المدرجة على قوائم الكيانات الإرهابية؛ ومدى حرص مؤسسات الدولة على تحقيق الشفافية وتطبيق العدالة على جميع المواطنين.

وأضاف رئيس حزب الحرية المصرى؛ أن هذا القرار يأتي تنفيذا لمبادئ وأهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ وتأكيدا على أن الدولة تضع حقوق الإنسان فى مقدمة أولوياتها إيمانا منها بتطبيق مبدأ سيادة القانون والدستور على جميع المواطنين دون تمييز.

وأوضح الدكتور ممدوح محمود أن قرار المحكمة يعزز مكانة مصر دوليا فى ملف حقوق الإنسان؛ ويساهم أيضا فى إعادة اندماج هؤلاء الأفراد في المجتمع؛ والمشاركة الإيجابية والفعالة في بناء الوطن؛ مؤكدا أن هذا القرار يساهم في تعزيز الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة؛ وأن تطبيق العدالة مكفولة لجميع المواطنين.