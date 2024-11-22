المنار: حزب الله يتصدى لمحاولات تقدم اسرائيلية باتجاه بلدة الناقورة

افادت قناة "المنار" بأنه "تحت غطاء ناري من الغارات الجوية والقصف المدفعي ، يتصدى حزب الله لمحاولات تقدم اسرائيلية باتجاه بلدة الناقورة انطلاقا من الأطراف الشرقية و وادي حامول".

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