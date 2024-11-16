الجيش الإسرائيلي هدد المتواجدين في مبانٍ في صور وبرج الشمالي ومعشوق والحوش

هدد الجيش الإسرائيلي المتواجدين في مبانٍ حددها في خرائط في مدينة صور ومناطق برج الشمالي ومعشوق والحوش. وطالب في التهديد اخلاء هذه المباني وتلك المجاورة لها فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500.

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