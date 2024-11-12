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مقتل 35 شخصاً وإصابة 43 في حادث دهس جنوب الصىن

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ابوظبي - سيف اليزيد -  قالت السلطات الصينية، اليوم الثلاثاء، إن رجلاً مصاباً بالاضطراب، صدم بسيارته عدداً كبيراً من الأشخاص الذين كانوا يمارسون في مركز للألعاب بجنوب الصين، مما أسفر عن مقتل 35 وإصابة العشرات بجروح خطيرة، حسبما أعلنت الشرطة الصينية. واحتجزت الشرطة الرجل البالغ من العمر 62 عاماً، بعد وقت قصير من الهجوم الذي وقع في مدينة تشوهاى، بجنوب الصين مساء أمس الاثنين. وتستضيف المدينة حالياً المعرض الأول للطيران الذي يقيمه جيش التحرير الشعبي سنوياً، والذي افتتح اليوم الثلاثاء.
 وتم تداول مقاطع مصورة للحادث عبر منصة التواصل الاجتماعي «إكس».
   وأسفر الحادث عن مقتل 35 شخصاً، وإصابة 43 آخرين بجروح، بحسب الشرطة الصينية.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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