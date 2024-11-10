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مقتل 15 شخصًا خلال هجوم شنه مسلحون على قرية شمال غربي نيجيريا

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واس - نوفمبر 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - قتل 15 شخصًا في هجوم شنه مسلحون على قرية في شمال غربي نيجيريا.
وقال نائب حاكم ولاية كيبي طعمر تفيدة "إن الهجوم وقع في ميرا التي تبعد نحو خمسين كلم عن حدود النيجر نفذه مسلحون مجهولون".
وأشارت مصادر حكومية أن الجماعة المسلحة وصلت قبل شهرين إلى المنطقة وتمركزت قرب الحدود مع النيجر وتشن هجمات على القرى النائية وتسرق القطعان وتفرض ضريبة على المجتمعات المحلية.
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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