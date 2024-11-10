شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 15 شخصًا خلال هجوم شنه مسلحون على قرية شمال غربي نيجيريا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قتل 15 شخصًا في هجوم شنه مسلحون على قرية في شمال غربي نيجيريا.

وقال نائب حاكم ولاية كيبي طعمر تفيدة "إن الهجوم وقع في ميرا التي تبعد نحو خمسين كلم عن حدود النيجر نفذه مسلحون مجهولون".

وأشارت مصادر حكومية أن الجماعة المسلحة وصلت قبل شهرين إلى المنطقة وتمركزت قرب الحدود مع النيجر وتشن هجمات على القرى النائية وتسرق القطعان وتفرض ضريبة على المجتمعات المحلية.