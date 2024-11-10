اخبار العالم

زلزال بقوة 5.5 ريختر يضرب منغوليا

0 نشر
واس - أولان باتر 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 5.5 ريختر يضرب منغوليا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بلغت قوته 5.5 درجة على مقياس ريختر منطقة تبعد حوالي 50 كيلومترًا عن العاصمة المنغولية أولان باتر اليوم.
وأفاد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي أن الزلزال وقع على عمق 35 كيلومترًا.
ولم ترد في التقارير الأولية أي أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.
الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا