شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 5.5 ريختر يضرب منغوليا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بلغت قوته 5.5 درجة على مقياس ريختر منطقة تبعد حوالي 50 كيلومترًا عن العاصمة المنغولية أولان باتر اليوم.

وأفاد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي أن الزلزال وقع على عمق 35 كيلومترًا.

ولم ترد في التقارير الأولية أي أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.

