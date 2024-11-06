شكرا لقرائتكم خبر عن الرياح القوية والرطوبة تزيدان من خطر اندلاع حرائق الغابات في كاليفورنيا والان نبدء بالتفاصيل

تحذيرات من الحرائق

الدمام - شريف احمد - ضربت رياح قوية ولاية كاليفورنيا، اليوم الأربعاء، ما تسبب في انخفاض مستويات الرطوبة وزيادة خطر اندلاع حرائق الغابات في معظم أنحاء الولاية.وقررت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية في لوس أنجلوس تعديل تحذيرها من الدرجة الحمراء بشأن خطر الحرائق المتزايد وأضافت إليه تصنيف "وضع خطير بشكل خاص" وهو أمر نادر الحدوث.وذكرت هيئة الأرصاد الجوية أنه مع هبات رياح متوقعة تتراوح سرعتها ما بين 5ر80 كيلومترا في الساعة و161 كيلومترا في الساعة، ومستويات رطوبة منخفضة تصل إلى 8%، قد تشهد أجزاء من جنوبي كاليفورنيا ظروفا مواتية لحدوث حرائق "شديدة ومهددة للحياة" حتى غد الخميس.وحث مسؤولون في العديد من المقاطعات السكان - وخاصة أولئك الذين يقيمون في المناطق الساحلية والوديان والمناطق الجبلية - على أن يكونوا على استعداد لمواجهة حرائق سريعة الانتشار، وانقطاع التيار الكهرباء، وسقوط الأشجار في ظل الجولة الأخيرة من رياح سانتا آنا شديدة القوة.وأصدر خبراء الأرصاد الجوية تحذيرات من الدرجة الحمراء حتى غد الخميس من الساحل الأوسط لولاية كاليفورنيا مرورا بمنطقة خليج سان فرانسيسكو وحتى المقاطعات الواقعة جهة الشمال.