ترامب يفوز بولاية بنسلفانيا الحاسمة

ابوظبي - سيف اليزيد - فاز المرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية دونالد ترامب في ولاية بنسلفانيا المهمة المتأرجحة، طبقاً لما ذكرته شبكات "فوكس نيوز" و"سي.إن.إن" و"إن.بي.سي"، استناداً إلى استطلاع رأي الناخبين وعمليات فرز الأصوات الأولية.