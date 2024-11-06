ترامب يفوز بولاية بنسلفانيا الحاسمة

ابوظبي - سيف اليزيد - فاز المرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية دونالد ترامب في ولاية بنسلفانيا المهمة المتأرجحة، طبقاً لما ذكرته شبكات "فوكس نيوز" و"سي.إن.إن" و"إن.بي.سي"، استناداً إلى استطلاع رأي الناخبين وعمليات فرز الأصوات الأولية.
ابوظبي - سيف اليزيد - فاز المرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية دونالد ترامب في ولاية بنسلفانيا المهمة المتأرجحة، طبقاً لما ذكرته شبكات "فوكس نيوز" و"سي.إن.إن" و"إن.بي.سي"، استناداً إلى استطلاع رأي الناخبين وعمليات فرز الأصوات الأولية.
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