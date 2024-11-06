اخبار العالم

ترامب يفوز بولاية بنسلفانيا الحاسمة

0 نشر
0 تبليغ

ابوظبي - سيف اليزيد - فاز المرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية دونالد ترامب في ولاية بنسلفانيا المهمة المتأرجحة، طبقاً لما ذكرته شبكات "فوكس نيوز" و"سي.إن.إن" و"إن.بي.سي"، استناداً إلى استطلاع رأي الناخبين وعمليات فرز الأصوات الأولية. 

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا