حملتا هاريس وترامب تستعدان لمعارك قانونية محتملة في المحاكم

ابوظبي - سيف اليزيد - واشنطن (الاتحاد)

تستعد حملتا المرشحين للرئاسة الأميركية لمعارك قانونية محتملة بشأن نتائج التصويت.

وبينما يؤكد مسؤولو الانتخابات أن عملية التصويت ستكون عادلة وشفافة، واصل الرئيس السابق التعبير عن قلقه بشأن احتمال لجوء خصومه الديمقراطيين للتلاعب بنتائج الانتخابات.

وفي المقابل، قالت نائبة الرئيس كامالا هاريس في تصريحات سابقة، إن فريقها سيكون جاهزاً للذهاب إلى المحاكم إذا خسر ترامب وحاول تقويض الانتخابات.

وحشدت كل من حملتي ترامب وهاريس فرقاً قانونية واسعة استعداداً لنتائج الانتخابات وما قد يسفر عنها، حسبما أفادت شبكة «سي أن أن».

وتعاقدت حملة هاريس مؤخراً مع المحامي مارك إلياس، الذي يعتبر واحداً من أقوى المحامين في قضايا الانتخابات، بينما يتزعم حملة ترامب مجموعة قانونية تضم أسماء بارزة، مثل جينين بريسو التي ترأست سابقاً لجنة مساعدة الانتخابات الأميركية، فضلاً عن شركات محاماة خارجية، مثل جونز داي ودهيلون غروب.