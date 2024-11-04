شكرا لقرائتكم خبر عن إجلاء نحو 70 ألف شخص في كوبا تحسبا لفيضانات نتيجة إعصار أوسكار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أجلت السلطات الكوبية أكثر من 66 ألف شخص من غوانتانامو في أقصى شرق كوبا قبل الهطول الوشيك لأمطار غزيرة تهدد المنطقة التي سبق أن تضررت بشدة من الإعصار أوسكار.

وجرى إجلاء هؤلاء من سبع بلديات من أصل 10 في مقاطعة غوانتانامو والتي تبعد نحو ألف كيلومتر جنوب شرق هافانا، حيث كان الإعصار أوسكار قد تسبب بفيضانات تاريخية وخلف ثمانية قتلى قبل أسبوعين.

وحذر معهد الأرصاد الجوية في كوبا أمس الأحد من أن "زخات وأمطارا وعواصف رعدية ستصل إلى الطرف الشرقي" من البلاد.

وضرب الإعصار أوسكار كوبا في 20 أكتوبر قبل أن تتراجع قوته إلى عاصفة استوائية.