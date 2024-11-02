إذاعة الجيش الإسرائيلي: طائرات مقاتلة تشارك في مطاردة مسيّرات في منطقة عكا والحدث لا يزال مستمرا

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، نقلا عن مصدر عسكري، بأن "طائرات مقاتلة تشارك في مطاردة مسيرات في منطقة عكا والحدث لا يزال مستمرا".

وذكرت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، أن تفعيل صفارات الإنذار في بلدات عدة في جنوب حيفا مستمر بعد تسلل مسيرة.