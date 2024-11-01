شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 13 شخصا في انهيار بمحطة للسكك الحديدية في صربيا والان نبدء بالتفاصيل

تحقيق في الحادث

الدمام - شريف احمد - انهار سطح خرساني فوق مدخل محطة للسكك الحديدية في مدينة نوفي ساد بشمالى صربيا اليوم الجمعة، ما أسفر عن مقتل 13 شخصا على الأقل ولا يزال كثيرون آخرون مدفونين تحت الأنقاض.وقال وزير الداخلية إيفيتشا داتشيتش، إن 3 أشخاص آخرين تم إنقاذهم ونقلهم إلى المستشفى مصابين بجروح خطيرة، بينما يخشى أن يكون هناك المزيد من القتلى.وأُرسلت سيارات الإسعاف وفرق الطوارئ الأخرى إلى محطة وسط المدينة حيث كانت الجرافات تزيل الانقاض والحطام بحثا عن ناجين.وأظهرت لقطات كاميرات المراقبة أشخاصا يتنقلون ويتحركون داخل وخارج المبنى ويجلسون على مقاعد في يوم مشرق ومشمس قبل أن ينهار الهيكل الخرساني عليهم فجأة.وقال رئيس الوزراء الصربي ميلوس فوتشيفيتش: "هذه جمعة سوداء بالنسبة لنا، وبالنسبة لكل صربيا".وأضاف فوتشيفيتش، أن السطح تم بناؤه في عام 1964 وأن التحقيق جار لتحديد ما حدث ومن المسؤول عن هذه المأساة.