البرلمان العربي: حظر كيان الاحتلال الإسرائيلي لنشاط (الأونروا) جريمة ضد الإنسانية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أدان البرلمان العربي، بشدة حظر كيان الاحتلال الإسرائيلي نشاط وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) داخل الأراضي الفلسطينية، واصفًا ذلك بأنه جريمة ضد الإنسانية وتحد سافر لكل القرارات والقوانين الدولية المتعلقة بحماية اللاجئين الفلسطينيين.

وشدد رئيس البرلمان محمد أحمد اليماحي، في بيان له اليوم، على الدور المهم والكبير لوكالة (الأونروا) التي تقدم العون والإغاثة لنحو 6.4 ملايين لاجئ فلسطيني، منهم مليونا لاجئ في قطاع غزة يتعرضون لعدوان وتجويع غير مسبوق.

ودعا اليماحي المجتمع الدولي ومجلس الأمن والمنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان للتحرك الفوري والعاجل للضغط على كيان الاحتلال للتراجع عن هذا القرار، ودعم الوكالة للاستمرار في القيام بدورها في تقديم

الخدمات الأساسية والضرورية للاجئين الفلسطينيين.

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