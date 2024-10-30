شكرا لقرائتكم خبر عن " تصعيد خطير".. أوستن: قوات كورية شمالية تتحرك صوب أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، اليوم الأربعاء، إن قوات كورية شمالية، ترتدي الزي العسكري الروسي، تتحرك صوب أوكرانيا في "تصعيد خطير يزعزع الاستقرار".

وكانت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية سابرينا سينج قالت الإثنين الماضي، إن كوريا الشمالية أرسلت نحو 10 آلاف جندي إلى روسيا للتدريب والقتال في أوكرانيا خلال "الأسابيع المقبلة".

وقالت إن بعض هؤلاء الجنود انتقلوا بالفعل إلى مسافة قريبة من أوكرانيا، وأضافت للصحفيين: "نشعر بقلق متزايد من اعتزام روسيا استخدام هؤلاء الجنود للقتال، أو لدعم العمليات القتالية ضد القوات الأوكرانية في منطقة كورسك الروسية".

